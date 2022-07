SÜDAMLIK LUGU ⟩ Ootamatult võhivõõra ukrainlase headuse osaks saanud Merike: see puudutas mu südant väga

Neljapäeva hommikupoolikul tuli Merike Tallinnas Mustamäel poest. Järsku hakkas aga tibutama ning 80-aastane vanadaam oli lageda taeva all ilma vihmavarjuga. Järsku ilmus naise selja tagant aga keegi, kes asetas pool oma vihmavarjust tema pea kohale, et vanaproua märjaks ei saaks.

«Vaatasin, arvasin, et tuttav, teretasin, aga vastus oli venekeelne ja ta ütles, et olen Ukrainast, aga te vist ukraina keelt ei oska ja naeratas,» kirjeldab Merike kohtumist sõbraliku võõraga. «Mulle ei meenu, et keegi võõras oleks kunagi minuga nii käitunud, minu 80 eluaasta jooksul,» tõdeb naine.