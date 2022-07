VIDEO ⟩ Suured Tüdrukud ajasid Haapsalu raudteejaamas rahva lausa pöördesse

Rõõm oli näha, et ürituste sarja on kaasatud ka teised kohalikud ettevõtjad. Näiteks mõnusa kõhutäie või snäkkide eest vastutas muidu Haapsalu peatänaval tegutsev Mesimoka kohvik.

Kuigi tegemist on avatud perrooniga, kus värsket õhku küllaga, kütsid Suured Tüdrukud publiku nii kuumaks, et värske õhu saamiseks tuli teise perrooni otsa kõndida.

Vestlesime ka mõningate külastajatega, kelle sõnul on neil hea meel, et on loodud selline mõnus koht kus olla ja nautida. «Mulle meeldib siin. Kui tahan valjemat muusikat ja tantsida, liigun lava juurde. Kui aga soovin oma seltskonnaga lihtsalt suhelda nii, et ei pea muusikast üle karjuma, saangi tulla siia perrooni kaugemasse nurka istuma, kus on üsna mõnus,» rääkis peoline Kaie.