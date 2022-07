Funkfesti reklaamplakat püüab pilke ja paneb mõtlema

23. juulil toimub Rakveres Vallimäel Funkfest. Linnaruumis olev festivali kahemõtteline reklaam ei ole ilmselt just paljudele märkamata jäänud. «Rakvere Fu*kfest 23.07» seisab näiteks Tallinnas Solarise keskuse ees.

«Ma ostsin ka pileti, aga siis selgus, et see on tegelikult mingi muusikafestival. Õudselt nõme tarbija petmine,» naljatles üks Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt».

«See on geniaalne! Tipptase ju!» leiti kommentaariumis. Teine aga lisas, et tegu on orgaanilise ja pilkupüüdva reklaamiga. Kui paneb kaks korda lugema, siis järelikult on edukas.

«Mulle saadeti see ja reaalselt googeldasin fuckfestival,» tunnistas aga kolmas

Kõnealune ürituse reklaamplakat Foto: Facebook

Sellega, et reklaam kuidagi kohatu oleks, Rakvere Funkfesti peakorraldaja Johannes Pihlak päri ei ole. Seda näitab ka asjaolu, et nad on saanud vaid positiivset tagasisidet.

«Eks alati on hea, kui reklaam kõneainet tekitab. Kui ta ei tekitaks, siis võiks ju lihtsalt lillelist tapeeti stendidele kleepida.»

«Soovitame anda funkile võimalus. Võib-olla siis järgmisel korral sellist reklaami nähes ei mõtle esimese asjana kohe vasakule,» sõnas Pihlak.