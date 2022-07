OTSEFOTOD ⟩ Tulihingeliste Rammsteini fännide järjekord ulatub Reidi teeni

Ka kontserdialal on üüratu arv inimesi. Osad liiguvad juba lava ette, teised seisavad järjekorras, aga mõned on ootamisest nii väsinud, et viskasid end murule pikali. Olukorda üritatakse kontrolli all hoida, hüüdes ruupurist inimestele, et nad teel ees ei seisaks.