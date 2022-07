PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 20. juuli: Skorpionile tundub, et teeb asju teistest paremini, Neitsi tahab end maksma panna

Võid teha jõulise läbimurde, ent see ei toimu võitluseta. Kui kellelegi valusalt varvastele astud, teeb ta varem või hiljem vastukäigu.

Päikese ja Pluuto pingeseisu ajal ole valmis selleks, et tuleb võidelda, vaielda, oma seisukohti kaitsta. Väldi ebaõiglast käitumist.

Pinge on haripunkti jõudnud. Ära proovi asju jõuliselt ümber korraldada. Ehkki sinu kavatsused on head, võivad need tülini viia.