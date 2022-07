GALERII ⟩ Diana Klas tähistas meeleolukalt oma 55. juubelit

Diana Klas on andekas näitleja ja laulja. Ta õppis aastatel 1985–1987 Tartu Muusikakoolis laulmist. Ta on olnud ka näitleja, aastatel 1986–1998 Vanemuises ja 2001–2003 Vanalinnastuudios, hiljem on ta tegutsenud vabakutselisena.