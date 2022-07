KUMMAL ÕIGUS? ⟩ Teatrikorraldaja ei soovi imikute, väikelaste ja koertega külastajaid ning on sattunud pahameele laviini alla

Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare kommenteeris asjaolu Elu24-le järgmiselt: «Ühelt poolt etendusasutuse seadus selliseid küsimusi ei reguleeri, niisamuti nagu ei sekku reeglina üksikjuhtumitesse ka kultuuriministeerium. Teiselt poolt on mõistlik, et etenduste korraldaja seab oma etenduste külastamise reeglid paika nii, et need on ühelt poolt piisavalt selged, kuid samas ka piisavalt paindlikud, sest tekkivaid olukordi on sageli raske ette näha.»

«Kolmandalt poolt võin kahe väikelapse isana kinnitada, et olukord on potentsiaalse külastaja vaatest ju mõistetav, kuid neljandalt poolt on olukord mõistetav ka korraldaja poolt, kelle vaatest on raske näha ette reegleid väga erinevates vanustes külastajate kohta, kellest väikelapsed, võin ise kinnitada, võivad ettehoiatamata käituda küllalt etteaimamatult, mida on neile ka raske ette heita. Mõistlik on, et avalik eelkommunikatsioon avalike ürituste osas on võimalikult selge, kuid niisamuti on mõistlik ka külastajapoolne paindlikkus,» lisas Kaunissaare.