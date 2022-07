VIDEOINTERVJUU ⟩ Eestlastena ainsana Positivusele esinema saanud ansamblil tuli ootamatult koosseisu muuta

Gram-Of-Fun on alternatiivse popmuusika bänd, kellel ainsate eestlastena õnnestus Positivus Festivalile esinema saada.

Muidugi hakkas publikule koheselt silma asjaolu, et laval bändiga laulmas ei ole mitte Saaremaa piiga Kristel Aaslaid, vaid hoopiski I Wear*Experimenti solist Johanna Eenma. Bändi teised liikmed Frederik Küüts ja Dr. PhilGood rääkisid reporter Aleksandra Jürmanile, et emotsioonid esinemisest on neil laes.