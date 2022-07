Ameerika autode entusiastid kogunevad sel nädalavahetusel Haapsallu

«Bänd pidi Eestisse tulema juba 2020. aastal, kuid Covidi tõttu on nende esinemine kaks aastat edasi lükkunud,» ütles peakorraldaja Karol Kikkas ja lisas: «Ugly Kid Joe on väga heas lavalises vormis, rokisõbrad ei pea pettuma.»

Laupäeval astuvad aga lavale rockabilly-bändid Rockin' Lady and Her Rivertown Boys, Boogie Company ja The Hillbilly Moon Explosion. Laupäevane peaesineja on noor karismaatiline bluusi ja rokki viljelev laulja-kitarrist Samantha Fish USA-st. Õhtu lõpetab afterparty Haapsalu kuursaalis, kus keerutab vinüüle DJ Peter Bear ja silmailu pakuvad burleskitarid Affinity Starr ja Titi De Sweetie.