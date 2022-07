REPORTAAŽ ⟩ Viksid ja viisakad noored on vallutanud kinosaalid

Populaarses suhtlusvõrgustikus TikTok levib noorte seas uus trend. See näeb ette, et uut animafilmi «Käsilased 2» («Minions: The Rise of Gru») minnakse vaatama ülikondades ning seansi ajal korraldatakse suur segadus. Kui küsisime kinos noortelt, mida nad on vaatama tulnud, saime ühtse vastuse. «Mida te arvate, ikka Minione, ikka Minione,» vastas noorhärra.