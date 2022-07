KUULA ⟩ Koit Toome üllatab uue omapärase singliga

Muusiku sõnul räägib uus singel sellest, et inimestel on valik, kas ja kuidas nad reageerivad elus erinevatele sündmustele, nii headele kui halbadele. Refrääni avarida «Iga päev on algus uus» vihjab aga lihtsale tõdemusele, et peaaegu alati saab kõigega uuesti alustada.