Lühikeste naljaklippide poolest tuntud Ben Fish postitas oma 91 000 jälgijaga Facebooki kontole esmaspäeval video, kus ta läheb poodi, teeseldes seejuures, et on väga purjus.

«Tere! Kas te olete janused? Siis tulge SuperAlkosse, meil pole vaja vabandust, et juua, sest meie elu sõltub sellest sõna otseses mõttes. Oodake, ma vaatan, kas nad on lahti. Mis kell on? Jah, kell on 10 hommikul, läksime!»