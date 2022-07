VIDEOD ⟩ «Parem kui Meti gala!» Teismelised loobivad kinosaalides banaane

TikTokis leviv uus trend #gentleminions on jõudnud Eestisse. Trend näeb ette, et noored lähevad uut animafilmi «Käsilased 2» («Minions: The Rise of Gru») vaatama viisakates ülikondades ning korraldavad seansi ajal suure segaduse. Eesti noored on sellega kaasa läinud ning kinosaalid vallutanud. Apollo kinol on suure edu üle hea meel, küll aga on ülekäte läinud see, et kinosaalis banaane loobitakse.