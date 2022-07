Jääral tuleb seekord veidi rahulikum nädal, kus kõik toimub aeglasemalt kui Jäärale kombeks. Jäär võib isegi märgata, et on vähem initsiatiivikas ja võitlushimuline kui muidu. Nädala keskel tuleb tasakaalustada kodust ja töist elu. Mõne Jäära ellu võivad ülemused või autoriteedid tuua märgatava muutuse või muudab Jäär ise midagi oma tööalases maines ja kuvandis. Ent huvitav on, et mis ka ei juhtu, see Jäära endast välja ei vii.