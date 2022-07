MIKS KÜLL? ⟩ Brigitte Susanne Hunt imestab: tundmatu isik ostis talle Instagramis üle 30 tuhande jälgija

Muidu on Instagramis jälgijate ostmine on tabuteema ning tavaliselt need, kes seda teevad, sellest avalikult ei räägi. Ajakiri Entrepreneur kirjutab, et Instagramis jälgijate ostmine on populaarsust kogumas sisuloojate ja kuulsuste seas eesmärgiga luua kuvand, et neil on suurem jälgijaskond kui reaalsuses. See nähtus on muutunud suisa niivõrd laialt levinuks, et mõned inimesed ostavad isegi oma postitustele lisaks ka meeldimisi.