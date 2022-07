MIKS KÜLL? ⟩ Brigitte Susanne Hunt imestab: tundmatu isik ostis talle Instagramis üle 30 000 jälgija

Naisel pole aimugi, kes võib selle tembu taga olla. «Ma kujutan ette, et kellegi pidu jõudis faasi, et «davai, suva, ostame BSH-le jälgijaid, kes ära teeb, kutid»,» spekuleerib Brigitte. Midagi juurde ostetud jälgijate suhtes Brigitte ette võtta ei saa. Nüüdseks on tal platvormil 127 000 jälgijat.

Muidu on Instagramis jälgijate ostmine tabuteema ning tavaliselt need, kes seda teevad, sellest avalikult ei räägi. Ajakiri Entrepreneur kirjutab, et Instagramis jälgijate ostmine kogub populaarsust sisuloojate ja kuulsuste seas eesmärgiga luua kuvand, et neil on tegelikust suurem jälgijaskond. See nähtus on muutunud suisa niivõrd laialt levinuks, et mõned inimesed ostavad isegi oma postitustele meeldimisi juurde.