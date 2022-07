MILJONÄRIKS? ⟩ Ettevõtja Hermes Brambat krüpto kaevandamisest suvekuumuses: kõik on planeerimise küsimus

Peamine ressurss, mida krüptoraha kaevandajad kasutavad, on elektrienergia. Elu24 uuris ettevõte Nordcoin Mining juhilt Hermes Brambatilt, kuidas toimib krüpto kaevandamine ja kas praegu on võimalik saada kodustes tingimustes miljonäriks.

Suvekuumusest olenemata on elektrihinnad siiski laes ja tundub, et odavad hinnad jäävadki sel suvel tulemata. Suurte arvete tõttu jälgib enamus tavatarbijaid hinda ja sellest lähtuvalt oma tarbimist. Kuidas on toimetada aga krüptoraha kaevandajana?