NÄDALAPROGNOOS ⟩ Tegutsemisviis muutub täielikult: tormamine lõppeb ja võitlusvaim pehmeneb

Kolmapäeval jõuab Veenus sekstiili Chironiga , tuues suhetesse kaasa tervendava laine. Süda avaneb siin pehmelt ning on soov oma hinges toimuvat kellegagi jagada. Inimestel tekib suurem arusaamine probleemidest, mida suhetes on läbi elatud. Paljud võivad soovida sel teemal rääkida ja südant puistata. On hea aeg, et kallimaga aega veeta.

Reedel viibib Päike kvadraadis Chironiga ning see võib tuua kaasa tunde, et mingi olukord on parandamatult katki või haavatud. Mõnikord suunatakse see energia iseendasse ja näib, et iseendas on mingi paratamatu viga või puudujääk, mida on raske aktsepteerida. See on tundlik päev, mil hingehaavad on rohkem lahti. Ka ühiskondlikul tasandil võib tõusta teemaks üks oluline valukoht. Aga pidagem meeles, et see haav otsib praegu aktiivselt tervendust.