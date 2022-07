VIDEO ⟩ Käbi ei kuku kännust kaugele! Nele-Liis Vaiksoo pisitütar võttis armsalt üles viisijupi

«Kui maal on ujumas käidud, maasikad söödud, palliga mängitud ja lambad toidetud, on aeg luuletuseks. Kas tuvastate, mis salmiga on tegu?» kirjutab Nele-Liis ühismeediasse postitatud video all.

Alles maikuus tähistas pisitütar Itaalias 2. sünnipäeva. «Meie armas printsess Loore Maria tähistab täna oma teist sünnipäeva! Loodan, et tal jätkub ka edaspidi seda tohutut rõõmu, energiat ja uudishimu, millega jätkuvalt imelist maailma avastada!» teatas näitlev lauljatar Nele-Liis ühismeediasse tehtud postituses.

Tütre sünd

2020. aastal sündis Nele-Liisi perre tütar, kes sai nimeks Loore Maria. Lapseootele jäädes teadis lauljatar juba hästi, mis on enneaegsus, ja oli valmis selleks, et ka tütar võib sündida enne tähtaega. «Olin lugenud, et kui esimene on enneaegne, võib sama juhtuda ka teisega,» ütles ta.

Kuna kardeti, et Nele-Liisi emaka kael võib jääda liialt lühikeseks ega hoia last enam kinni, pidi ta minema üldnarkoosiga väiksele õmblusele. «Jälle täielik šokk minu jaoks, kuigi olin ennast nii ette valmistanud. See, et lähed taas kord rasedana üldnarkoosiga n-ö operatsioonilauale, vajas see täielikku ümberhäälestust. See oli väga-väga raske hetk,» tunnistas ta.

«Kui oli 24. nädal möödas – see oli see mil Ron (esimene laps - toim.) sündis –, oli tunne, et jess, justkui oled nagu võitnud. Ma mäletan seda tunnet,» nentis ta.