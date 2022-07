Tallinnas kadunuks jäänud 16-aastane Diana leiti üles

Samal päeval kell 16.14 teatati, et Diana leiti üles ja temaga on kõik korras. «Täna, 02.07.2022 kell 14.26 avaldas SA Kadunud otsimisteate eelmisest õhtust Tallinnas kadunud 16-aastase Diana asukoha kindlaks tegemiseks, mida jagati tunni aja jooksul enam kui tuhat korda edasi. Veidi enne kella 16 teatas politsei tütarlapse lähedastele, et Diana on ise politseiga ühendust võtnud ja Ida-Harju jaoskond asub temaga tähelepanelikult edasi tegelema.»