Need 4 sodiaagimärki ei armasta tunnetest rääkida

Veenus liigub nüüd Kaksikutes ja ootab, et tundeid pandaks rohkem sõnadesse, kuid mõnede inimeste jaoks on oma tunnete verbaliseerimine keerulisem kui teiste jaoks, eriti kui soovitakse väljendada kellelegi armastust. Järgmised neli sodiaagimärki on just sellised.