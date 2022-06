INTERVJUU ⟩ Kert Valdaru ametnikele suunatud kriitikast: vaenlast ei tasu otsida omade seast

Kuid abi saamiseks on vajalik, et inimene ka tunnistaks, et ta abi vajab. Piiril pakub SKA näljas sõjapõgenikele, kes soovivad omal käel edasi liikuda, toidupakikesi kiire nälja kustutamiseks. Lisaks pakutakse nõustamist ja esmast kriisiabi. Samuti on tagatud toitlustus ka Jõhvi infopunktis.

Selleks, et leevendada rändesurvest tulenevaid võimalikke probleeme ja abistada Narva linna ja seal tegutsevaid vabatahtlikele, avasime 2. juunil Jõhvis ka manööverpinnaga infopunkti.

Selles infopunktis pakutakse ka psühhosotsiaalset kriisiabi. Psühhosotsiaalse kriisiabi pakkumine on nii delikaatne teenus, et seda ei saa pakkuda sõjapõgenikule tema inimväärikust säilitaval moel sellises asukohas, kus linnaelanike tavapärased liikumisteed infopunktist läbi või mööda lähevad. Need inimesed vajavad kohta, kus nad saavad pisut puhata, end pesta, veidi süüa ja juua.

Infopunktis on kuni 30 majutuskohta, mille arvu on vajadusel võimalik suurendada. Kui peaks juhtuma, et kõik kohad on täidetud ning vajatakse veelgi majutusruumi, leiab sotsiaalkindlustusamet ka neile abivajajatele majutuskohad. Kokku on infopunktis majutatud siiani pea 400 inimest, kes on tulnud Narvast. Nõustatud ja abi on pakutud kordades enamatele. Tegelikult algab sõjapõgeniku nõustamine juba piiril, kus selgitatakse välja tema abivajadus. Palju on ka neid, kel on edasiliikumise suund selge, rahaline võimekus olemas ning samuti ka piletid. Kui aga sõjapõgenik vajab abi, siis seda ta kindlasti saab.