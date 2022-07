TÄHESEISUD ⟩ Võidurelvastumine võib tuua kaasa suurema ressursside nappuse ja vähem rahu

28. - 30. juunini 2022 toimus NATO tippkohtumine Madriidis, mille tulemuste kohta ütleb Kaja Kallas, et saavutati pea kõik, mida sooviti. See tähendab suuremat sõjavalmidust, rohkem sõjatehnikat ja sõdureid. Kas selline suund on kooskõlas meie kosmilise parima arenguteekonnaga, mida peegeldavad taevaseisud meie Päikesesüsteemis?

«Kõik, mida oleks vaja teha, oleks ju lihtsalt lõpetada kuulidega varustamine.» Sadhguru, vaime õpetaja

NATO tippkohtumine sattus astroloogiliselt keerukale ajale