Tähelepanelik rannaline päästis tüdrukutirtsu elu: päike sillerdas... väiksed käed paistsid vee alt

«Suvised ilmad ja soe vesi meelitavad suplema nii suuri kui ka väikseid. Selleks, et kosutav suplus ei lõppeks traagiliselt, tuleb lapsi hoolikalt jälgida ja selgitada neile juba varakult veega kaasnevaid ohte. Ettevaatlikkust ei tohi unustada ka täiskasvanud. Selleks, et karastusest ei saaks õnnetus, tuleb hinnata nii oma ujumisoskust kui ka veekogu eripärasid. Meeles peab pidama, et alkohol ja vesi ei käi kokku, sest saatuslikuks võib saada isegi väike kogus lahjat alkoholi. Lisaks tasub suplema minna juba tuttavasse kohta ning kindlasti tasub kaasa kutsuda sõber või seltsiline, et õnnetuse korral oleks abi lähedal,» tuletab Kuusik meelde.

«Iseäranis tähelepanelikult tuleb jälgida veerõõme nautivaid lapsi. Laste ohutunnetus on tihtipeale nõrgem kui täiskasvanutel ja seetõttu on ka õnnetused kiired tulema. Lapsevanematel tasub olla eriti hoolas ja hoida lastel pidevalt silm peal. Õnnetuseks piisab vaid hetkest ja seepärast ei tohi lapsi omapäi vette lubada, seda isegi siis, kui lapse ujumisoskus on väga hea. Ka vees mängides ei tohi unustada ettevaatlikkust. Laste lemmikud on täispuhutavad loomad ja kummimadratsid, millega on mõnus vees sulistada. Kerge tuulega kipuvad täispuhutavad rannamänguasjad aga kaugele triivima ja harvad pole juhud, kui lapsed on kummimadratsil sulistades kogemata avamerele jõudnud. Sealt omal käel ohutult tagasi jõudmine on aga keeruline, kui mitte võimatu. Seetõttu tulebki täispuhutavate mänguasjadega mängida madalas vees ja täiskasvanute pilgu all,» lisab ta.