PILDID ⟩ Uue singliga välja tulnud Ingmar Kiviloo jätkab õpinguid teisel pool maakera

Äsja gümnaasiumi lõpetanud Ingmaril on suured tulevikuplaanid. «Peale gümnaasiumi lõppu on mul üürike hetk suve nautimiseks ja veel Eestis esinemiseks, aga septembrist õpin ma USA-s Bostonis Berklee College of Musicus laulukirjutamist ja produktsiooni,» räägib Ingmar, kellel on juba mitu aastat olnud unistus minna Ameerikasse õppima. «Hetkel on kõik läinud plaanipäraselt,» lisab ta.

Ingmar kandideeris kahte kooli: Bostoni Berklee College of Musicusse ja Musicians Institute Los Angelesse, ja sai mõlemasse ka sisse, kuid otsustas Berklee kasuks. «Lisaks põhierialale õpin seal ka juurde palju muid aineid, näiteks laulmist ja viiulit,» räägib ta.

Superstaarisaate tõttu pidi Ingmar keskkooliõpingutest mitu kuud eemal olema. «Aga kokkuvõttes sain ma tegemata jäänud tööd tehtud ja väga palju see mu tulemusi ilmselt ei mõjutanudki,» tunnistab ta.

Koolitee läbimisel sai muusik lähedastelt palju tuge. «Kindlasti on suurimaks toeks olnud mu ema, kes on mind igal moel aidanud ja toetanud. Samuti ka pilli- ja lauluõpetajad ning sõbrad, kellega koos on meil koolist nii palju ühiseid eredaid mälestusi,» räägib Ingmar, kelle sõnul oleks ilma sõpradeta koolis käimine olnud tuhat korda igavam.

Ingmar Erik Kiviloo Foto: Erakogu

«Peale gümnaasiumi on tunne hea, suur etapp elus on läbitud ja uus peatükk on algamas. Kahtlemata jääb see osa mu elust mulle igaveseks meelde ning mäletan seda alati heade emotsioonidega,» räägib Ingmar, kes võtab gümnaasiumist kaasa palju uusi teadmisi, sõpru ning tuttavaid. «Gümnaasiumis arenesin selleks, kes ma praegu olen, ja kindlasti mõjutas kool ka mu mõtteviisi ja eesmärke.»

Täna tuli Ingmaril välja uus lugu «Miks alati nii», mille salvestamine sai alguse neli nädalat tagasi ning kuhu on kaasatud ka hulgaliselt pillimängijaid.

Lugu, sõnad ja produktsioon on Ingmari enda poolt. Lisaks sellele mängib Ingmar loos viiulit ning koos Rauno Pellaga elektrikitarri. Tšellot mängib Oskar Toomet-Björck, kontrabassi Marek Mere ja flööti Liina Fidelman. Lugu aitas salvestada ning viimistleda Margus Alviste.