715 KILOMEETRIT ⟩ Eesti naised tegid maailma raskeimal aerutamismaratonil ajalugu

Kui esialgsetel andmetel saavutasid nad lisaks paadiklassi võidule üldarvestuses 6. koha, siis ametlikud tulemused kinnitavad, et Eesti naised on üldarvestuses saanud 8. koha. Ühtlasi garanteerisid nad sellega endale võidu naiste arvestuses.

Möödunud aasta detsembris TV3 uudistesaatele «Seitsmesed» antud intervjuus ütles Tetsmann, et teda paelub enim sealne suur vesi, kuna jõgi on kohati suisa 2 km lai. Lisaks sellele on kõikidel osalejatel võimalik tunda metsiku looduse võlu, tohutuid temperatuurierinevusi, mis ulatuvad koguni 30 kraadini, ning kohata kaldapealsetel nii karusid kui põtru.

«Me tahame kogeda, kuidas ennast rohkem proovile panna, et oma piire kombata. Eriti meeldib meile see tunne pärast seda, kui oled sellise distantsi läbinud. See on nii vinge!» jagas Tetsmann «Seitsmeste» stuudios maikuus kirest aerutamise vastu rääkides.