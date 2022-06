FOTOD JA VIDEOD ⟩ Seltskond, muusika ja lõke! Just nii ägedalt tähistavad eestlased jaanipäeva

Kui jaanipäeval on ilus ilm, siis tuleb see veeta väljas. Olgu see siis suurema seltskonnaga kuskil jaanipeol või pere keskel koduhoovis. Igaüks võib valida endale meelepärase viisi jaanipäeva veeta. Siinkohal toome aga ühe toreda ülevaate erinevatest jaanipidustustest üle Eesti.