FOTOD ⟩ Vaata, millega tuntud eestlased jaanipäeval tegelevad

Lauljatar Grete Paia veedab oma jaanid kodukohas Saaremaal. Instagrami-lugudes näitas Paia, et jaanipäeval naudib ta ka tünnisauna mõnusid.

Katrin Lust on jaanipäeval koos perega Tartumaal.

Muusik Jaagup Kreem veedab 23. juuni õhtu Pühajärvel, sest just seal astub lavale armastatud rokkbänd Terminaator. Seega on Kreemi jaanid töised.

Lauljatar Elisa Kolk, artistinimega Elysa, veedab jaanipäeva linnas. Laulja täpsustas oma Instagrami-lugudes, et on Telegraafi hotellis, mis on talle väga kodune.