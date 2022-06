Vähemalt astroloogiliste seisudega on sellel jaanipäeval vedanud ning paistab, et ka ilmaga. Sotsiaalset elu, lõbu ja naudinguid juhtiv planeet Veenus siseneb ööl vastu jaanipäeva Kaksikute sodiaagimärki, mis näitab, et ees on palju kohtumisi, tutvumisi ja suhtlemist.

See Veenuse asetus on kerge ja liikuv ning sobib hästi suve algusesse. See lisab inimestele omajagu huvi ja avatust teiste ning elu suhtes. Samas ei võta suhteid sel perioodil nii tõsiselt kui mõnel muul ajal. Aga see on väga hea aeg, et kohtuda sõpradega, jagada muljeid, harrastada koos erinevaid tegevusi.