«Vahepeal oli nii raske, et pisarad lihtsalt voolasid.» Staarisaate hõbe Wanda-Helene lõpetas kooli

Wanda sõnab, et on väga tänulik oma koolile ja eriti õpetajatele. «Nende tarkuseterad, vahvad ütlused ja huvitavad maailmavaated olid midagi, mida ma imetlesin ja imetlen endiselt. Just need ma võtangi endaga kaasa. Minu jaoks tekitavad need sooja tunde ja toovad naeratuse näole.»