FOTOD ⟩ «Ühtegi kuulutuses lubatud asja reaalsuses ei ole!» Luunja valla uusarendusse kolinud pere usub, et said petta

Tartu lähistele Luunja valda ridaelamuboksi ostnud perekond on nördinud. Kuulutuses lubati nii mänguväljakut kui tenniseplatsi, ent tänaseks, aasta hiljem, reklaamitud asju pärisel sellisel moel ei ole. Nii arendaja kui vallavanem tõdevad, et kõik, mis lubatud, peab ka valmis saama. Küsimus on vaid, millal.