Brigitte Susanne Hunt hakkab läbi telesaate omale uut meest otsima

See uudis tuli kõigile ootamatult ning tõstatas küsimuse, miks Hunt enam seda saadet küll ei juhi. Hunt kirjutas tookord Instagrami-lugudes järgmiselt: «Aitäh Kanal 2 ja produktsioon mind mõistmast ja usaldamast. Teiega on koos alati nii tore.»

«Malev on suurepärane saade ja mul on nii kahju, et pidin sellest pullist tänavu loobuma,» kirjutas Hunt ja lisas, et Paia on absoluutselt parim asendus: «Professionaalne, seksikas ja tark naine. Edu kõikidele ja ärge unustage – tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus!»