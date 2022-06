Migrandid märgistatakse jalavõrudega! Boris Johnson: oleme väga helde ja külalislahke riik

Täiskasvanute suhtes võidakse rakendada kuni 12-kuulist prooviperioodi, millega proovib valitsus kindlaks teha, kes võib ohtlikuks osutuda ning vajab riigist välja saatmist. Juhistes on märgitud, et seadme paigaldamine ei hõlma lapsi ega rasedaid naisi. Ühendkuningriigis kasutatakse elektroonilisi seadmeid ka kohtu- ja vanglamääruste korral ning ka liikumikeelu puhul.

Kohtuprotsessiga on algust tehtud, kuid siseministeerium ei väljasta infot, kas mõni migrant on juba endale jalavõru saanud, sest nende suhtes võidaks kehtestada liikumiskeeld ning korra rikkujaid võib ees oodata kinni nabimine ja vastutusele võtmine.

Ametnikud peavad ka kaaluma varianti, kas seadme paigaldamine võib tõsiselt kahjustada inimeste vaimset või füüsilist tervist. Seadme olemasolu võib inimestes tekitada effekti, et nad on olnud piinamise või kaasaegse orjuse ohvrid. Kuid juhistes on kirjas, et eelnimetatud tegurid ei mängi rolli ja jalavõru paigaldamist need ei keela.