Laupäeva pärastlõunal postitas Urmas Sõõrumaa endine elukaaslane sotsiaalmeediasse, et nende ühine laps Kristiin Sõõrumaa lõpetas Tallinna Inglise Kolledžis põhikooli.

«Hea tunne on, kui on selline tütar — ilus, taibukas ja osav. Aitan teda igati ellu kohanemisel,» sõnas isa Elu24-le. Sõõrumaa lisas, et tütar jätkab oma gümnaasiumiteed Tallinna Inglise Kolledžis.