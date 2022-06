PERELISA ⟩ Äsja abiellunud Lisett Pomerants: üks pisike hing on otsustanud meie ellu saabuda

Tänavu mais kirjutas Elu24, et Mart Sanderi seriaalis «Litsid» tuntust kogunud näitleja Lisette Pomerants on sõudnud abieluranda.

Laupäeval avalikustas Kroonika , et näitlejatar ootab pisibeebit. «Üks pisike hing on otsustanud juba meie ellu saabuda,» avaldas Pomerants Kroonikale antud intervjuus.

Õnnesoove vastu võttes ütles Pomerants Elu24-le, et tunne on ootusärev ja emotsioonid on ainult positiivsed. «Neiust sirgub naine nüüd!»