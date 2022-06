Libaleht müüb «draamateatrisse» võltspileteid: tullakse vaatama etendust, mida meil polegi

Põhja prefektuur hoiatab Facebookis kultuurisõpru: «Hoiatame, et viimastel päevadel on sotsiaalmeediakanalites erinevate libalehtede kaudu üritatud heausksetelt inimestelt draamateatri piletite sooduspakkumistega raha välja petta.»

Nimelt on politsei ja draamateatrini jõudnud info, et loodud on mitu võltsveebilehte, näiteks draamateater.com ja eestitheater.site. Neil saitidel pakutud soodushindadega teatripileteid ihaldanud inimesed on jäänud aga ilma nii kontol olevast rahast kui piletitest.