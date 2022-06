Jüri Ratas: Kaja Kallas viskas seitse ministrit nagu nartsud seina nurka

«Jüri Ratas, kas teie päev algas täna halvasti, kui te saite teada, et ERRi poolt tellitud uuringu järgi Keskerakonna toetus langeb, Reform tõuseb. Mis viltu on läinud?» torkab esimese asjana «Ringvaate» selle nädala saatejuht Anu Välba Jüri Ratasele.

«Kõigepealt vastus teie küsimusele, mu hommik algas väga hästi, koos perega ehk väga rõõmsalt,» vastab Ratas.

«Kuidas on olnud võimalik, et viimase kahe aastaga on Keskerakonna reitingud langustrendis? Kes selles süüdi on?» torkab taas Välba.

«Alati vastutab kapten ja kapten on erakonnas erakonna esimees. Aga kui te tahate nii väga Keskerakonna reitingut alla tuua, siis pean rääkima teiega faktide keeles. Viimastest valimistest on möödas seitse kuud. Need valimised võitis Keskerakond,» vastab Ratas.

Siis viskab saatejuht Ratasele küsimuse, et miks talle Kaja Kallas ei meeldi? «Küsimus pole, kas ta meeldib või ei meeldi. Küsimus on selles, mis ideoloogia tal on. Kriiside puhul on esmajooneline see, kuidas me toetame oma inimesi. Ma arvan, et poliitiline pilt, kui Kaja Kallas viskas seitse (Keskerakonna) ministrit nagu nartsud seina nurka, on Eesti poliitikas väga selge – on Reformierakond ja ainus alternatiiv sellele on Keskerakond, nagu on aastakümneid olnud,» lausus Ratas.

«Hetkel on tõsine probleem, et üks inimene hoiab oma toolist kinni, ja kui ei sobi, siis saadab teadusnõukoja laiali, kui ei sobi saadab valitsuse laiali. Nüüd kolmapäeval tegi peaminister uue avalduse, et soovib ka riigikogu esimeest koju saata. Meil on parlamentaarne riik ja päris nii see ei ole,» lausus Ratas.