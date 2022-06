Jälitaja ohvriks sattunud USA onlyfansitar väidab, et mees tuli tema juurde Eestist

Juba nädal aega tagasi kirjutas Briti väljaanne metro.co.com, et Tevase osariigis elav onlyfansitar Kaitlyn «Amouranth» Siragusa on ligi kuu aega kannatanud tülika jälitaja küüsis. Naine tunnistas, et on pidanud suisa oma Texase kodu juurde turvamehed palkama.