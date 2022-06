SUSISEB? ⟩ Endised kihlatud Brad Pitt ja Gwyneth Paltrow on pärast 25 aastat ikka veel teineteisesse armunud

Hollywoodi kuulsad ja ilusad näitlejad Brad Pitt ja Gwyneth Paltrow vaatavad tagasi oma nurjunud kihlusele ühises intervjuus. Ning tundub, et siiamaani on näitlejate vahel vaid armastus.

«Kuna peagi on isadepäev, küsin ma sinult Bruce'i kohta. Ma ei unusta kunagi, kui me olime kihlatud ja ta tuli minu juurde pisarsilmil ja ütles: «tead, ma ei saanud kunagi aru sellest ütlusest, et sa saad endale poja juurde. Mida see tähendab?»» meenutas naine oma lahkunud isa sõnu. «Mis mõju mu isa sulle avaldas? Miks sa teda armastasid, isegi, kui me kahjuks ei abiellunud?» küsis Gwyneth Brad Pittilt.