20 000 PILETIT ⟩ Koomik Ari Matti Mustonen teeb ajalugu: tundub, et inimesed on hakanud stand-up’i armastama

Stand-up-koomik Ari Matti Mustonen teeb nädalavahetusel ajalugu, kui astub rekordarvulise publiku ette. Ühtlasi oli ta äsja Kroonika meelelahutusauhindade galal nomineeritud aasta seksikaima mehe tiitlile.

«Tundub, et Eesti inimesed on hakanud stand-up’i tõeliselt armastama,» tõdeb Comedy Estonia tegevjuht Merily Viita, rääkides sellest, et Ari Matti ülimenukale stand-up-etendusele «Flamingo» on tänaseks müüdud ligi 20 000 piletit.

Sel nädalavahetusel astub koomik aga Alexela kontserdimajas oma elu suurima publiku ette.

«See on kõige räpasem, higisem ja tulisem tund, mis ma kunagi kirjutanud olen,» räägib koomik oma neljandast sooloetendusest «Flamingo». «Kes on varasemalt mind lavadel jälginud, see teab, et iga õhtu on erinev ja kunagi ei tea ette, mis kunsti ma see õhtu esitan. Kindel on see, et see õhtu tuleb täis graatsiat ja bravuuri, sest ma olen faking Flamingo.»

Möödunud aasta detsembris rääkis Ari Matti Posimehe Kultuurile, et kui ta koomikuna alustas, öeldi, et tal on lihtne läbi lüüa. «Kui ma alles alustasin, öeldi mulle tihti: «Aga sul on ju lihtne, sul on hea energia!» Aga tegelikult on seal palju asju – meie lingvistika, iseloom, persoona, väljanägemine, häälekõla, rääkimisviis, meie kõlakamber. Vahel öeldakse, et julgust peab ka olema, aga ma tean elukutselisi koomikuid, kes saavad iga kord enne esinemist paanikahoo. Nad on kümme aastat esinenud ja ütlevad, et vihkavad seda, aga see on omamoodi sõltuvus.»

Ka Comedy Estonia tegevjuht Merily Viita tõdes, et rahvas armastab üha enam stand-up’i.