KANDIDEERIMA ⟩ Netflix plaanib käima tõmmata «Squid Game'i» tõsielusaate, mille auhinnaks on kopsakas rahasumma

Kaalul ei ole aga elu ega surm nagu Lõuna-Korea düstoopilises draamas. Selle asemel mängivad 456 üle maailma värvatud inimest mänge, kus halvim läheb tühjade kätega koju ehk jääb ilma 4,56 miljoni dollari suurusest auhinnarahast.

Kolmapäeval teatas Netflix, et uus kümneosaline sari – «Squid Game: The Challenge» – on suurima osalejate arvu ja rahalise auhinnaga tõsielusari ajaloos.

«Mängijad võistlevad algsest saatest inspireeritud mängudes, millele lisanduvad üllatavad uued täiendused. Pannakse proovile nende strateegiad, koostöö kaasmängijatega ja iseloom,» lisati.

Osalejad peavad olema vähemalt 21-aastased. Samuti peavad nad rääkima inglise keelt ja olema 2023. aasta alguses filmimiseks saadaval kuni neli nädalat. Osaliste arv valiti sarja järgi.

«Squid Game'i» looja Hwang Dong-hyuk on tõdenud, et sai sarja jaoks inspiratsiooni Jaapani mangadest. Üks neist oli «Battle Royale» – lugu, kus kooliõpilased mängivad tapmismänge ning millest valmis 2000. aastal ka film. Ta nendib, et idee surmaga lõppevatest mängudest ei ole iseenesest midagi uut ning need on ikka meie ümber olnud. Lääne popkultuurist meenub tema sõnade kinnituseks kohe «Näljamängude» saaga.