SODIAAGISOSINAD ⟩ Täiskuu vabastab illusioonidest ja annab suuna tulevikku

Soovitused nädalaks

Need kaardid jutustavad vastuolulise loo, kuid laiemalt kutsuvad need üles leidma tasakaalu sisse- ja väljavaatamise vahel. Ühest küljest oleme me olnud liiga enesekesksed, liiga laisad, võtnud kõike, mis meil on, liiga enesestmõistetavana. Erak kutsub meid üles vaatama rohkem iseendasse ja mõistma, mis on meie vastutus. Ei tasu nina kirtsutada, vaid tasub enda ninaotsast kaugemale vaadata. Universum pakub sulle alati võimalusi ja kingitusi, on mingi põhjus, miks sa neid märgata ja vastu võtta pole tahtnud. Leia tasakaal selle vahel, mis toimub su hinges ja mida ootad väljast. Siis hakkavad asjad ka paremini voolama.