Noor superstaar Alika Milova tänab saatust: olen eriti uhke oma bändimeeste üle!

Alika Milova rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et kuigi pikale veninud kevad on olnud erakordselt jahe, pulbitsevad tema sees vaid soojad tunded. «Hinges ja südames on väga soojalt läinud! Mul on olnud viimastel kuudel toredaid sündmuseid ja kontserte. Otse loomulikult ka toredaid tutvusi,» sõnas muusik.

«Mu elul läheb hästi ja naudin hetke! Ise leian, et olen väga tubli. Teen palju tööd muusikavallas ja tajun ka fännide poolt teatavat ootust uue materjali osas. Enne singli «Bon Appetit» avaldamist küsisid nii paljud, kus kohas on mu muusika. Ootamisel oli aga kindel põhjus – soovisin teha professionaalset ja kvaliteetset produkti,» mainis Milova.

Lauljatar lisas, et töötas nii loo kui video kallal pikalt ja mitte ainult Eestis. «Alustasin looga Soomes Grind Studios, kus käisin koos Reketiga märtsikuus produtsent Elias Hjelmi juures. Eestis aitas hiljem loo lõpuni teha Karl-Ander Reismann. Kusjuures, eriti huvitav – loo idee sündis võileiva söömisel,» rääkis Milova. Ta lisas, et eriti meeldib talle laulu positiivne ja jõuline energia ning meeldejääv tunnuskäik.

«Ka tulevikus kavatsen lugusid avaldada pigem harvemini. Ma ei taha avaldada muusikat seepärast, et on lihtsalt vaja midagi uut välja tuua. Soov on publikuni tuua vaid kvaliteetset ja ägedat loomingut,» rääkis noor laulja.

Milova märkis, et algav suvi tuleb töine ja seetõttu lootis ta, et maikuud saab ta rahulikumalt nautida. «Läks aga nii, et juba maikuu oli täis igasuguseid tähtsaid tegemisi ja esinemisi. Nüüd on ka suveplaanid paigas ja üks on kindel – üritusi tuleb palju! Põnevust jätkub päris kindlasti ning ise ootan juba väga. Mul on tõeliselt head bändimehed ja neid on lausa kolm, olen nende üle veidike uhke ka,» sõnas ta rõõmsalt.

«Eesti otsib superstaari» saatesarja võitnud Alika Milova bändi kuuluvad kitarrist Markus Nurmsaar, trummar Robert Leht ja bassist Robert Nõmmann. «Otsisin bändiliikmeid kaua. Meil oli lausa kaks vooru, kõigepealt töötasime ankeedid läbi ja siis oli stuudiovoor. Nüüd tunnen, et oleme nagu pere. Iga esinemise järel oleme järjest lähedasemad. Päris ausalt, iga päev tänan saatust, et mul on just sellised bändimehed,» märkis lauljatar.