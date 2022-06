JUBA TÄNA ⟩ Ewert and The Two Dragons annab selle suve ainukese suurkontserdi

Ewert and The Two Dragons on viimase kümnendi üks edukaim kodumaine kollektiiv, kes on andnud sadu kontserte, sealhulgas viibinud oma tuuride tõttu peaaegu pool aastat USA-s. 2016. aastal andis ansambel esimese Eesti artistina soolokontserdi Saku suurhallis.

Draakonite diskograafiasse kuuluvad debüütalbum «The Hills Behind The Hills» (2009), fenomenaalne «Good Man Down» (2011), palavalt armastatud «Circles» (2015) ja koostöös Sander Mölderiga valminud «Hands Around the Moon» (2018).

Mullu tähistas bänd kümne aasta möödumist albumi «Good Man Down» ilmumisest, mille puhul anti välja esimene live-plaat, mis sai salvestatud Saku suurhalli kontserdil.

Ülemiste City kogukonnapäev

Ülemiste City kogukonnapäev on juba traditsiooniks kujunenud üritus, kus kutsutakse kokku tänaseks üle 14 000 talendi suuruseks kasvanud Ülemiste City kogukond, et nautida üheskoos suvesoojust ja parimat kodumaist muusikat.

Sel aastal keskendub kogukonnapäev oma rohelisele ja tervislikule talendikeskkonnale. Esitletakse kõige põnevamaid ja innovaatilisemaid rohe-, tervise- ja talenditeenuseid, alates teadusasutustest kuni tulevaste ükssarvikuteni. Lisaks tutvustatakse linnaku kõige olulisemaid arenguid, uusi koostööprojekte, põnevaid teenuseid ja sündmusi, mis nii sel kui ka järgmisel aastal ees seisavad.

Kogukonnapäeva avab pidulikult Edward von Lõnguse 7,5 meetri kõrgune teos «Viimne kohtupäev», mis on inspireeritud Michelangelo Sixtuse kabeli laemaalist Vatikanis ja sümboliseerib taevasse igavese rikkuse poole püüdlemist läbi õndsuse otsingute. Teos jääb Ülemiste City pargis eksponeerimisele kuni 2023. aasta juunikuuni.