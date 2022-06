VIDEO ⟩ Eesti noorte moebrändi avamispeol läks riiete pärast rüseluseks

Racer Worldwide on Eesti moebränd, mille asutasid 2017. aastal 16-aastaste noorte sõprusgrupp. Bränd on viimaste aastatega kogunud tuntust ülemaailmselt ning saanud eriti populaarseks Eesti noorte seas. Brändi veebipood on peale iga uue kollektsiooni avaldamist pidevalt välja müüdud.