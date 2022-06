Jäär on sellel nädalal tundlikum ja haavatavam kui tavaliselt. Ta võib kergemini astuda impulsiivseid samme, mis panevad teda hoopis kohmetusse olukorda. Paljude Jäärade jaoks on see aga aeg, et õppida ja tervendada midagi olulist seoses oma eneseväljendusega. Ent see energia teeb Jäärad ka teiste suhtes tundlikumaks ja vastuvõtlikumaks. Mitmed olukorrad võivad teha tahtmatult haiget.