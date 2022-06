Eksabikaasa üritas Britney Spearsi pulma pea peale keerata

Ametnikud kinnitasid Fox News Digitalile , et Alexander vahistati ning talle esitati väärteokahtlus vandaalitsemise, eramaale tungimise ja tervisekahjustuse tekitamise eest.

Pärast seda, kui Alexander kohale jõudis, tekkis tema ja turvatöötajate vahel kokkupõrge. Väidetavalt hõlmas see ka vandaalitsemist, sest Ventura maakonna šerifiosakonna andmetel lõhkus lauljatari eksabikaasa 400 dollarit väärt eseme. Alexander on endiselt vahi all ja asi esitatakse ringkonnaprokurörile.