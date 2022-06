Vladas Radvilavičius: minu vanuses meestel on lihtsam ilusaks saada kui naistel

«Kõik küsivad, et mida ma tegin. Vastus on, et mitte midagi ei teinud, ma lihtsalt ei söönud enam nii palju kui enne ja kogu lugu,» on inimesed mehe sõnul üsnagi uudishimulikud.

«Reaalsus on see, et minu vanuses naistel on raske midagi teha, et iga aastaga kenamaks muutuda, aga meestel üsnagi lihtne. Naised on koguaeg pusinud oma riiete ja soengute kallal ja kui talle öeldakse, et tee selleks ajaks end ilusamaks, ta ei saa enam midagi teha uut,» tunneb ta, et meestel on lihtsam suuremaid muutusi oma välimuses teha.