UUED NAISKODUKAITSJAD ⟩ 10 naist ja 10 lugu: kas võtame nüüd relvad kätte ja oleme valmis sõtta minema

Naiskodukaitse (NKK) on kaitseliidu naisorganisatsioon, mille eesmärk on naiste kaasamine riigikaitsesse ning laiemalt kogu ühiskonna turvalisemaks muutmisse. Kui tavaliselt on aastas liitujaid 300 ringis, siis viimase kolme kuu jooksul jõudis NKK ridadesse rohkem kui tuhat naist üle Eesti. Nende seas on õpilasi, õppejõude, rahvamaja juhatajaid, personalijuhte, nii noori kui vanu.