OTSEBLOGI JA -GALERII ⟩ Kes kroonitakse meelelahutusauhindade jagamisel aasta seksikaimateks?

Tippude sekka on pääsenud näiteks tuntud suunamudija, produtsent ja muusik Andrei Zevakin. Tema kandideerib endiselt nii aasta seksikama mehe, kui ka aasta meelelahutaja tiitlile.

Lisaks Zevakinile on mitmes kategoorias võistlustulle jäänud telenägu ja suunamudija Keili Sükijainen. Otseloomulikult jätkab ta võistlemist aasta suunamudija kategoorias, aga rahvas on pidanud teda praeguseks ka aasta seksikaima naise kategoorias TOP3 vääriliseks.

Väikeste mööndustega võib öelda, et mitmes kategoorias kandideerivad veel ka tuntud telenäod Piret Laos ja Eeva Esse. Nimelt on Laos jäänud võistlema aasta meelelahutaja tiitlile ning tema juhitud saade «Ma näen su häält» kandideerib veel edasi aasta meelelahutussaate kategoorias. Samas kategoorias jätkab ka Eeva Esse juhitud saade «ESSE» ning Eeva ise on jäänud veel kandideerima aasta saatejuhi tiitlile.